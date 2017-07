Prefeitura de Brusque apresenta Plano Plurianual em audiência pública

A prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, apresentou à população brusquense, em uma audiência pública, o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018/2021. O evento ocorreu na tarde desta quinta-feira, 20, no auditório da Câmara de Vereadores de Brusque.

Entres os destaques do PPA, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Willian Fernandes Molina, salientou o incremento no investimento na Saúde e na Educação de Brusque, com o aumento das margens constitucionais para as pastas. Na Saúde o adicional corresponde a 8%, passando dos 15% exigidos pela lei, para 23%. Já na educação o percentual sobe 2,5%, passando de 25% para 27,%, para o quadriênio, podendo ser reajustado.

Molina destacou a importância da apresentação do plano para a comunidade brusquense. “O PPA define toda a utilização dos recursos públicos, com ele a população tem condições de ver onde os recursos públicos estão sendo aplicados, ou seja, ver onde seu dinheiro está indo”.

O secretário salientou, ainda, que todo o plano foi realizado de forma conjunta, durante 03 meses, com reuniões semanais com os secretários e mensais com secretários e diretores. “Tivemos um olhar para as necessidades de cada secretaria, em consequência para as necessidades da cidade. Agora temos as metas estipuladas, vamos fazer os acompanhamentos necessários e vamos analisar o resultado obtido por meio de indicadores”.

PPA

O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. O PPA define as políticas públicas do governo para uma Brusque melhor.