Prefeitura de Brusque apresenta pré-projeto de transformação da Villa Quisisana

A Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural, apresentou na terça-feira, 5, ao proprietário da Villa Quisisana, Herbert Pastor, o pré-projeto de transformação do imóvel no futuro Centro Histórico-Cultural Villa Quisisana. A reunião foi realizada na Secretaria de Infraestrutura Estratégica.

A proposta prevê a revitalização e readequação da Villa Quisisana para abrigar um museu e centro cultural aberto ao público, com foco em exposições artísticas, preservação de acervos históricos e museológicos do município, além de espaços voltados à pesquisa, produção cultural e valorização da identidade local.

O projeto foi elaborado a partir de visitas técnicas realizadas ao longo dos últimos meses pela comissão técnica instituída pela Fundação Cultural de Brusque (FCB).

Segundo o diretor-geral da FCB, Igor Balbinot, o objetivo é transformar a Villa Quisisana em um espaço de memória viva, acessível à comunidade e adaptado para múltiplas finalidades.

“A comissão fez um trabalho minucioso, respeitando as características históricas do prédio e pensando em usos que atendam tanto à preservação quanto ao uso público”, afirmou.

O pré-projeto propõe que o prédio abrigue visitas patrimoniais guiadas por seus quatro andares, com destaque para a arquitetura e a história da família que ali viveu. Também estão previstos espaços expositivos permanentes e temporários, inclusive voltados à realização da Bienal de Arte de Brusque, além da criação do Museu de Arte de Brusque.

A proposta inclui ainda a instalação de um arquivo histórico com documentos originais e acervo específico sobre línguas migrantes e imigrantes, uma reserva técnica para a guarda de acervos museológicos, ambientes de pesquisa, salas de trabalho e área administrativa.

A visita ao terraço do edifício também está entre as atrações, com vista panorâmica da cidade.

A proposta, como detalha Balbinot, se baseia no conceito teórico de “lugar de memória”, do historiador francês Pierre Nora, no qual o patrimônio não apenas preserva o passado, mas atua como espaço simbólico e funcional.

“A ideia é que a Villa Quisisana seja um local onde a história de Brusque se manifeste por meio da arte, da cultura e da convivência, abrindo espaço para exposições de artistas locais, ações educativas com escolas da rede pública, e também pequenas intervenções culturais que não demandam grandes estruturas”.

Outro ponto considerado estratégico é a localização do prédio, em área central da cidade, de fácil acesso para pedestres, o que deve favorecer a mobilidade urbana e a integração da população com o novo espaço.

“A Villa Quisisana é, há décadas, um marco no imaginário coletivo dos moradores da cidade, e sua transformação em centro cultural é um marco na preservação e valorização dos bens históricos e simbólicos de Brusque”.

O processo de diálogo entre o poder público e o proprietário do imóvel já vem sendo construído há meses. Em dezembro de 2024, foi assinado um Termo de Compromisso de Doação entre a Fundação Cultural e Herbert Pastor, formalizando o interesse mútuo em destinar o imóvel ao uso público e cultural.

O projeto final deve ser apresentado até o mês de dezembro e a expectativa é que, se aprovado pelo proprietário, o local seja aberto ao público no final do ano que vem.

