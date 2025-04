Prefeitura de Brusque atualiza andamento da construção de novo CEI Tia Ana, no bairro Limeira

A Prefeitura de Brusque atualizou o andamento das obras de construção do novo Centro de Educação Infantil (CEI) Tia Ana, no bairro Limeira. Atualmente, equipes fazem a instalação do telhado e no reboco de algumas salas.

O investimento para construção do local é superior a R$ 5,4 milhões. Os recursos são provenientes de recursos estaduais e municipais, a unidade visa atender até 400 crianças.

Após a finalização do telhado, os trabalhos continuam com rebocos, contrapiso, pisos, gesso, revestimento, pintura e outros acabamentos da estrutura.

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti, menciona ressalta que está sendo construída uma creche moderna, segura e confortável.

Estrutura

O CEI Tia Ana está sendo construído em um terreno de 1.145 metros quadrados e contará com dez salas de aula, solário, cozinha, banheiros, quadra, diretoria, sala dos professores, além de áreas de recreação internas e externas. “A região vem crescendo bastante e precisamos acompanhar essa demanda”, pontua Deco.

Além desta unidade, o bairro Volta Grande também receberá uma creche, em parceria com o All Shopping. “Essa parceria vai ajudar ainda mais para diminuirmos a nossa fila de espera em creches. Com mais parcerias como essas e com a construção de novas unidades, vamos garantir que todo brusquense tenha um espaço dentro das nossas Unidades Escolares”, finaliza.

