Prefeitura de Brusque atualiza andamento das obras do reservatório do Bruschal

A Prefeitura de Brusque atualizou o andamento das obras de instalação do reservatório da região do Bruschal, que fica no bairro Souza Cruz. Nesta terça-feira, 8, foi realizada a colocação do último anel da estrutura. O equipamento está localizado no terreno da “Mitra”.

Conforme a prefeitura, a etapa marca o encerramento da montagem do reservatório metálico. Ele tem capacidade de 500 mil litros.

Nos próximos dias, os trabalhos seguem com a soldagem das conexões e, na sequência, será feita a aplicação da pintura interna, utilizando o revestimento adequado para garantir a qualidade da água armazenada. Após isso, será iniciado o processo de testes de reservação, que tem como objetivo verificar possíveis vazamentos antes da estrutura entrar em operação.

Assim, na última etapa, serão realizados serviços na parte externa do reservatório, que também receberá uma nova pintura. Além de proteção, a medida visa melhorar o aspecto visual da estrutura, que será lavada e revitalizada para sua entrega final.

