Prefeitura de Brusque atualiza número oficial de telefone

A Prefeitura de Brusque informa que o novo número oficial de telefone para contato com a administração passa a ser (47) 4042-0200.

A mudança faz parte do processo de modernização dos sistemas de comunicação da Prefeitura, com a implantação da tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol), que substitui a antiga telefonia via par metálico, marcada por instabilidades e falhas recorrentes.

A adoção do VoIP garante mais eficiência, qualidade nas chamadas e redução de custos para a gestão pública, alinhando-se às práticas de inovação e modernização da administração municipal.

A lista completa e atualizada dos telefones públicos da Prefeitura está disponível para consulta no portal.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: