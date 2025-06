Prefeitura de Brusque busca dobrar número de castrações de animais em dois anos

Em 2024, o setor de Bem-Estar da Prefeitura de Brusque realizou a castração de 1 mil cães e gatos. A expectativa do poder público é dobrar esse número em até dois anos, com 1,5 mil castrações em 2025 e 2 mil em 2026.

Para isso, o setor prevê um investimento de R$ 500 mil para esse ano. Além desse valor, também haverá recursos parlamentares envolvidos. A diretora do setor, Bianca Machado, afirma que uma verba de R$ 100 mil foi destinada pela deputada estadual Paulinha (Podemos-SC), além de R$ 150 mil do deputado estadual Júnior Cardoso (PRD-SC).

Ela credita os números aos mutirões de castração e ressalta que muitas pessoas que se cadastram acabam não levando os animais. A diretora espera que o número de desistências seja menor.

“É uma alta demanda e estamos começando agora. Vamos sentir a diferença na diminuição populacional de animais na rua apenas em alguns anos. É uma tarefa difícil enquanto a população não tem consciência das consequências dos inúmeros abandonos que elas fazem, dos casos absurdos de maus-tratos que temos recebido e vistos nas fiscalização”, diz.

Em uma das ações, realizada em setembro de 2024, foram castrados 80 gatos (43 fêmeas e 37 machos) e 125 cães (83 fêmeas e 42 machos). Ao todo, havia 287 animais inscritos. Destes, 49 não compareceram, dois foram recusados após avaliação médica e 34 inscrições foram reprovadas por não atenderem aos critérios exigidos.

Durante o mutirão, cães com até 20 quilos serão atendidos, e gatos de todos os pesos poderão ser castrados. É imprescindível que os cães estejam com guias e os gatos em caixa de transporte. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatórios.

“O prefeito entende nossa demanda e por isso estamos em conjunto para aumentar o número de castrações e com atendimentos de urgência e emergência”, finaliza Bianca.

Acapra em paralisação

Além da prefeitura, a Associação Brusquense de Proteção de Animais (Acapra) também realiza castrações. Em 2024, a ONG castrou mais de 290 animais, sem apoio da prefeitura. Nessas situações, houve duas formas de pagamento: para os animais de rua, a ONG custeou as castrações; já para os que possuem tutores, a Acapra não arca com os custos. Os casos encaminhados à prefeitura não passaram de dez.

No entanto, a expectativa para os serviços neste ano é baixa, devido à paralisação das atividades da ONG em julho de 2024, causada por dívidas superiores a R$ 100 mil, conforme explica a presidente da Acapra, Sabrina Gomes.

Ela afirma que, no momento, a ONG realiza apenas castrações com os valores pagos diretamente às clínicas veterinárias por meio de doações.

