Prefeitura de Brusque busca modernizar cemitério Parque da Saudade; entenda

A Prefeitura de Brusque publicou o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que visa selecionar pessoas físicas ou jurídicas para a elaboração de estudos técnicos voltados à modernização e gestão do cemitério Parque da Saudade e do serviço funerário.

O chamamento tem como objetivo reunir propostas de modelagem operacional, econômico-financeira, jurídica e de engenharia/arquitetura, que contemplem a adequação, ampliação, manutenção, operação, verticalização e implantação de serviços de cremação no município.

Poderão participar do processo interessados nacionais ou estrangeiros, individualmente ou em consórcio, mediante apresentação do Requerimento de Autorização e da documentação exigida no edital.

O protocolo do requerimento pode ser realizado presencialmente, na Secretaria-Executiva do Cogepam (praça das Bandeiras, 77, Centro I), ou de forma eletrônica, pelo e-mail cogepam@brusque.sc.gov.br, até 30 dias após a publicação do edital.

Após a autorização, os participantes terão 60 dias corridos para a entrega dos estudos completos. Entre os documentos obrigatórios estão o formulário de solicitação, comprovantes de habilitação e experiência técnica, plano de trabalho com cronograma e metodologia, valor de ressarcimento pretendido e declaração de transferência de direitos autorais. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial da prefeitura.

