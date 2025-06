Prefeitura de Brusque cogita aumentar limite de velocidade da Beira Rio e instalar lombadas eletrônicas

A Prefeitura de Brusque avalia a possibilidade de aumentar o limite de velocidade da Beira Rio de 60 km/h para 70 km/h. A medida seria acompanhada da instalação de lombadas eletrônicas.

A intenção foi divulgada pelo vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), que também é secretário de Infraestrutura, em entrevista ao jornal O Município sobre o andamento da obra da nova Beira Rio.

Questionado sobre a segurança das avenidas paralelas ao rio na cidade, ele minimiza a necessidade de implantação de guard-rails e revela a chance de colocação das lombadas eletrônicas.

“A maioria das quedas de veículos no rio ocorreram em lugares em reta, não em curvas. De algum jeito, as pessoas perdem o controle dos carros. A maioria dos acidentes é por imprudência”, afirma o vice-prefeito.

A segurança no trânsito da Beira Rio voltou a ser discutida na Câmara de Vereadores de Brusque na semana passada, após a morte de Silene Aparecida Corrêa, de 57 anos. Ela caiu com o carro que dirigia no rio Itajaí-Mirim, perto da ponte dos bombeiros, no Centro II, na noite de 25 de maio.

Nova Beira Rio com um único guard-rail

Deco considera que a implantação de guard-rails em toda a Beira Rio custaria aproximadamente R$ 7 milhões aos cofres públicos. Além disso, a estrutura prejudicaria a Beira Rio como canal extravasor, pois pode trancar a passagem de materiais em meio a cheias do rio Itajaí-Mirim.

O vice-prefeito avalia que a implantação de guard-rails somente em curvas da Beira Rio não seria eficaz, pois crê que as quedas de veículos no rio ocorrem em retas. Na nova Beira Rio, que está em construção, apenas um único guard-rail deve ser instalado, na curva do Instituto Federal Catarinense (IFC).

