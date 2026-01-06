Prefeitura de Brusque contrata empresa para projetar anel viário do Limeira

A Prefeitura de Brusque homologou edital para contratação da empresa que será responsável pelos serviços de engenharia destinados à elaboração do projeto básico e executivo do Anel Viário da Limeira, que conectará a rua Alberto Muller à rodovia Antônio Heil.

Os serviços contemplam a área que vai desde a rua LI-013 até um trecho localizado poucos metros antes da lombada após o centro comercial da região.

A previsão é de que o investimento total da obra ultrapasse R$ 40 milhões. O objetivo é facilitar o trânsito na região, abrir espaço para novos empreendimentos e melhorar a logística das empresas instaladas no local.

Dos R$ 40 milhões estimados para a obra, R$ 22 milhões serão repassados pelo Governo do Estado para a execução do primeiro lote. A origem dos recursos restantes, destinados ao segundo lote, será definida após a finalização do projeto, quando será possível obter um orçamento preciso.

O edital homologado determinou contratação da empresa responsável exclusivamente pela elaboração dos estudos técnicos (geotécnicos e ambientais) e pelo desenvolvimento dos projetos de engenharia, incluindo pavimentação, iluminação pública, sistemas de drenagem, readequação de redes de utilidades, estruturas elevadas e orçamento detalhado, sem contemplar a execução física da obra.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística de Brusque, Lucas Fachi, somente após a conclusão e aprovação desta etapa técnica será possível abrir a licitação para a execução da obra, que está planejada para ocorrer em dois lotes.

A definição do chamado plano de ataque, que determinará por qual trecho a obra começará e como avançará ao longo dos anos, dependerá das diretrizes estabelecidas no projeto a ser desenvolvido pela empresa contratada.

Possíveis intervenções ou interdições na rodovia Antônio Heil também serão definidas com base no cronograma e no plano a serem apresentados.

As atividades terão início com a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço. Após esses procedimentos, a empresa contratada terá quatro meses para entregar os estudos previstos.

