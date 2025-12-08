Prefeitura de Brusque decide reativar rotatória da Apae, no Jardim Maluche

A Prefeitura de Brusque decidiu reativar a rotatória da avenida Hugo Schlosser, no bairro Jardim Maluche, que estava desativada desde 26 de outubro. A informação foi confirmada pelo secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade.

A rotatória será reaberta na próxima semana, segundo a prefeitura, em fase de testes, que dura até o retorno das aulas em 2026. A ideia é que possa ser avaliado o fluxo em um período de férias escolares, em que o movimento é menor.

Após esse período, o governo decidirá se a reativação será definitiva ou se a rotatória será desativada de forma permanente. Também foi anunciada a abertura de uma nova via, entre o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o Colégio Cultura, com objetivo de facilitar o acesso à Beira Rio.

A mudança realizada na rotatória passava por avaliação diária da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque, a qual já havia informado que, dependendo dos resultados, a alteração poderia ser revista. Ela foi estipulada após a abertura do prolongamento da Beira Rio em direção a Dom Joaquim/Rio Branco.

Após a desativação da rotatória, houve opiniões distintas: parte dos condutores entendeu que o tráfego fluiu melhor, enquanto outra parte considerou que houve mais congestionamentos.

Explicações

Em entrevista à Rádio Araguaia, o prefeito André Vechi afirmou que a ideia é liberar a rotatória para avaliar como ficará o trânsito.

Nesse meio tempo, a prefeitura começará a abrir uma via projetada entre o IFC e o Colégio Cultura, para que no futuro, quem vem da Avenida das Comunidades em direção à ponte do Jardim Maluche, já possa convergir à direita para acessar a Beira Rio.

“Acreditamos que abrindo essa nova via entre o IFC e o Colégio Cultura vamos ter uma fluidez melhor no trânsito”, afirmou o prefeito.

