Prefeitura de Brusque decreta situação de emergência por causa das chuvas

Em uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 1, o prefeito Jonas Oscar Paegle decretou situação de emergência para Brusque, em função das chuvas que assolam a cidade desde o começo da semana.

Na madruga, por volta das 4h da manhã, o rio Itajaí-Mirim atingiu a marca de 7,14m, que com o grande volume de águas acabou rompendo um dos pilares da ponte Arthur Schlösser, que está totalmente interditada. Além do problema com a ponte, vários casos de deslizamentos foram registrados.

A Defesa Civil de Brusque atuou a noite toda, e Paegle que acompanhou todas as ações em conjunto com a equipe técnica, avaliou a situação. “Realmente tivemos um momento crítico na noite de ontem para hoje, nós não esperávamos tamanho volume de água, que acabou com uma torção no pilar da ponte Arthur Schlösser, próxima ao terminal urbano. Nós já interditamos ela e vamos fazer o escoramento dessa ponte, depois vamos restaurar esse pilar. Estamos trabalhando para dar tranquilidade e segurança para nossa população”..

Na ocasião da assinatura da situação de emergência estava presente o coordenador regional da Defesa Civil de Santa Catarina, Jackson Dirceu Laurindo, além dos representantes da Defesa Civil municipal, Secretaria de Obras, DGI, Governo e Gestão Estratégica e técnicos da área.

Todas as ocorrências relacionadas às chuvas devem ser informadas à Defesa Civil de Brusque, pelo telefone 3396-7413 ou 199.