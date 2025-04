Prefeitura de Brusque desiste de adquirir Sesi e planeja construir complexo esportivo na Estrada da Fazenda

A compra do complexo do Sesi em Brusque está fora dos planos da prefeitura. O governo municipal desistiu da aquisição do espaço no bairro Santa Terezinha no início do ano. Agora, a intenção é construir um complexo esportivo próprio.

“Percebemos que não houve interesse da instituição em avançar com a conversa, pois há outros planos”, justifica o prefeito de Brusque, André Vechi (PL). A negociação envolvia a compra pelo governo do estado e posterior doação ao município.

Agora, com as conversas abandonadas, a prefeitura optou por construir o espaço destinado ao esporte na rua Abraão de Souza e Silva, popular Estrada da Fazenda, em terreno do complexo esportivo Chico Wehmuth. O imóvel é próprio da prefeitura.

Vechi diz que o Executivo retomou todos os imóveis da região recentemente. Os espaços da Fenajeep e do CTG Laço do Bom Vaqueiro não mudarão de finalidade. Já o terreno do Kart Clube deve ser leiloado. O imóvel que receberá o complexo esportivo fica ao lado da Fenajeep.

A prefeitura planeja utilizar o dinheiro do leilão do imóvel que seria do Kart Clube para pagar a obra do complexo esportivo. Outras fontes também são analisadas, como a utilização de recursos disponíveis em caixa e apoio do governo do estado.

A ideia é levantar no complexo um ginásio para competições, nos moldes do Sesi, além de quadras para treinamentos para todas as modalidades que representam o município.

As tratativas para elaboração do projeto já iniciaram. André Vechi crê que esta primeira etapa será concluída dentro de dois meses. Uma análise sobre a possibilidade de implantação de um kartódromo no local também deve ser feita.

“Depois que tudo estiver pronto, queremos oferecer transporte para levar os atletas do Centro ao complexo esportivo, pois o local é um pouco afastado da região central do município”, projeta o prefeito.

Estádio perde força

Enquanto as tratativas para compra do Sesi eram realizadas, foi estudada a possibilidade de cessão de um espaço para abrigar o estádio do Brusque Futebol Clube. A prefeitura, no caso, disponibilizaria o terreno em uma eventual aquisição do Sesi.

A possibilidade de ceder um terreno público ao Brusque perdeu força. Vechi afirma que há espaço no complexo esportivo na Estrada da Fazenda, mas que o interesse precisa partir do Brusque SAF, agora uma empresa, não mais um clube associativo.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: