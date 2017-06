Prefeitura de Brusque disponibiliza abrigo para pessoas em situação de rua

Devido à previsão de baixas temperaturas para Brusque, com alerta da Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Habitação disponibilizará abrigo para pessoas em situação de rua, a partir desta sexta-feira, 9 até a segunda-feira, 12. O abrigo vai funcionar na Arena Brusque, das 19h às 7h.

A secretária de Assistência Social e Habitação Mariana Martins da Silva destaca que a medida vem para proteger, já que há possibilidade de temperaturas bem baixas. “Estamos preparando o abrigo para as pessoas que estão em situação de rua, acolhê-los e direcioná-los ao abrigo. A previsão é que o frio comece na sexta-feira e se estenda até segunda-feira. É um frio que está abaixo da nossa normalidade e pode prejudicar muito quem está na rua”.

A população brusquense que identificar algum morador de rua do município pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social e Habitação por meio do telefone 988-266-701.