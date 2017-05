Prefeitura de Brusque divulga lista com cotas de ruas que podem ser atingidas pelo rio

A Prefeitura de Brusque divulgou as cotas das ruas que devem ser atingidas nas próximas horas, caso o rio Itajaí-Mirim continue subindo. A última medição foi realizada às 19h30 e mostra o rio com 5.02 metros.

A previsão da Defesa Civil é que o rio atinja os 8 metros durante a madrugada. As cotas de grande parte das ruas do município também podem ser acessadas diretamente no site da Defesa Civil.

Confira a lista: