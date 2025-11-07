Prefeitura de Brusque divulga número de casos de dengue registrados; confira

A Prefeitura de Brusque divulgou, na manhã desta sexta-feira, 7, que há 52 casos confirmados de dengue no município. O bairro com maior número de ocorrências é o Primeiro de Maio, com 13 registros.

Em relação aos focos do mosquito, já são 619 identificados na cidade, sendo 55 na Limeira, 52 na Azambuja e 41 em Dom Joaquim. Os demais estão distribuídos por outros bairros do município.

Neste sábado, 8, a Secretaria de Saúde realiza o Dia D de Combate à Dengue, uma ação que faz parte da mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti.

As atividades acontecerão em duas frentes principais. Uma delas será voltada à conscientização da população, com uma equipe da Saúde presente na praça Barão de Schneeburg, durante o evento Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque.

Paralelamente, equipes farão um mutirão de limpeza nos cemitérios do município, eliminando possíveis criadouros do mosquito em locais onde há acúmulo de água parada.

A Secretaria de Saúde destaca que o envolvimento da comunidade é essencial para evitar a proliferação do mosquito.

É importante que cada morador mantenha atenção redobrada em casa e nos arredores, eliminando recipientes que possam acumular água, como vasos de plantas, pneus, garrafas e potes, além de verificar calhas, ralos e reservatórios.

Dentro das residências, o cuidado deve incluir locais menos lembrados, como a bandeja de degelo da geladeira e o reservatório de água do ar-condicionado.

