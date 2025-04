Prefeitura de Brusque e Cocersul assinam contrato de concessão do Parque Leopoldo Moritz; local será fechado para reformas

Na manhã desta terça-feira, 1º, foi realizada a assinatura do contrato de concessão do Parque Leopoldo Moritz com o novo concessionário, a Cooperativa Cervejeira Sul Brasil (Cocersul). Agora, o parque será fechado temporariamente para melhorias e reformas de equipamentos.

A assinatura ocorreu na Prefeitura de Brusque e contou com a presença do prefeito André Vechi, do vice-prefeito Deco Batisti, do secretário de Parcerias, Convênios e Concessões, José Henrique Nascimento, além do diretor geral de Gestão Estratégica, João Tusset. Representando a Cocersul, estiveram presentes o presidente da cooperativa, Cícero Klas, e dois associados.

Com a assinatura do contrato, a Cocersul agora irá iniciar os trabalhos de melhoria no parque, como a retirada de entulhos, roçada, pintura de meio-fio, limpeza, além do reparo de algumas estruturas danificadas. Com isso, o parque ficará fechado neste período, sem uma data estipulada para sua reabertura.

O prefeito André Vechi afirmou que passou a administração do parque com bastante otimismo. “A gente tem como diretriz de governo estreitar os laços com a iniciativa privada, sobretudo de equipamentos públicos que o privado pode gerir melhor do que a própria prefeitura”.

E completou que não tem dúvidas que o local será transformado em um ambiente ainda mais estruturado para receber famílias. “Lembrando que a entrada será sempre gratuita, não será cobrada a entrada. E internamente vai se explorar a parte da alimentação, podendo até ter food trucks, a parte da bebida, sendo uma cooperativa cervejeira, nós teremos cervejas artesanais. Vai ser um ambiente muito bacana para poder receber bem a população de Brusque e de toda a região que vierem nos visitar”.

O parque também será a sede da empresa. Conforme Cícero, a Cocersul vai se instalar no local, “estando presentes com frequência e constantemente no parque para atender tanto o visitante quanto o próprio associado”.

O presidente finalizou afirmando que o parque precisará ficar fechado num primeiro momento. “A partir de hoje, nós vamos encerrar ali as atividades do uso do parque para o público. A partir de amanhã a gente já começa a fazer as reformas necessárias, a revitalização de algumas partes e acreditamos que, dentro de poucos dias, retomaremos pelo menos com essa questão da revitalização resolvida”, garantiu.

