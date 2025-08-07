Prefeitura de Brusque e importadora chinesa firmam parceria para impulsionar setor têxtil local; entenda

Uma parceria entre a Prefeitura de Brusque e a importadora chinesa Ativa tem contribuído para fortalecer o setor têxtil do município e ampliar o fluxo de comércio na região.

Durante esta semana, a empresa promoveu um showroom para apresentar a nova coleção de tecidos a empresários da indústria local.

Instalada em Santa Catarina desde 2019, a Ativa transferiu sua base do Espírito Santo para Brusque com o objetivo de se aproximar do polo têxtil e melhorar a logística de distribuição.

O CEO da empresa, Samson Ou, explica que o mercado catarinense oferece mais oportunidades. “Aqui, o mercado é muito maior, e o processo de nacionalização, pelos portos de Itajaí e Navegantes, é mais ágil. Além disso, o transporte até São Paulo é mais próximo”.

A chegada da importadora contou com apoio direto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Brusque, que facilitou o acesso aos incentivos fiscais estaduais, como o crédito presumido do ICMS. Esse benefício é voltado a empresas que operam em Santa Catarina e contribui para a competitividade no setor.

“É importante que eles estejam aqui por conta do nome que Brusque tem na área têxtil. A principal indústria da cidade é a têxtil, que hoje é referência no Brasil”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Walendowsky.

“A ligação que temos com a empresa é no sentido de facilitar, dentro da legalidade, as questões burocráticas e técnicas, para que cresçam em Brusque e se tornem uma referência nacional no segmento”, complementou.

Desde que se estabeleceu no município, a importadora também buscou aproximação com o poder público. “Assim que chegamos, entramos em contato com o pessoal da prefeitura. Fomos muito bem atendidos, nos receberam com atenção e abriram as portas de Brusque para que pudéssemos acessar os benefícios”, relata o gerente-geral da Ativa, Leandro Rocha.

Com a realização do showroom, a empresa reforça a intenção de ampliar a presença no mercado local e consolidar sua operação no município.

Segundo a prefeitura, iniciativas como essa integram a estratégia de valorização do setor produtivo e da atração de novos negócios para Brusque.

A secretaria de Desenvolvimento Econômico funciona no 4º andar da Prefeitura, na Praça das Bandeiras, número 77, no Centro I. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

