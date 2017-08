Prefeitura de Brusque economiza mais de R$ 300 mil em manutenção de veículos

A Prefeitura de Brusque economizou R$ 337.280,63 com manutenção de veículos durante o primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano a Secretaria de Orçamento e Gestão gastou R$ 510.846,62, enquanto nos primeiros seis meses de 2016 foram gastos R$ 848.127,25.

O coordenador do departamento de Patrimônio, José Mário de Modesti, explica que isso se deve a uma melhor gestão e controle da frota. “Tivemos de reformar muitos veículos, inclusive fizemos o motor de alguns, o que nos levou a este valor. Mas sempre procuramos pelo menor preço, fizemos até quatro orçamentos, o que nos ajuda a economizar”.

Este valor refere-se a manutenção de 221 veículos, entre motocicletas, ônibus escolares, maquinário da Secretaria de Obras, veículos leves e ambulâncias. Foram pagos R$ 109.998,57 em mão de obra e R$ 400.848,05 em peças. Estão excluídos deste número os carros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ibprev.

De acordo com Modesti, a tendência é que o valor reduza ainda mais no segundo semestre. “Agora trabalharemos basicamente com manutenção preventiva, como trocas de óleo, filtros de ar, de óleo e combustível e isso nos possibilitará economizar ainda mais até o final do ano”.