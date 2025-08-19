Prefeitura de Brusque envia projeto à Câmara e aguarda aval de financiamento de R$ 100 milhões para revitalizar ruas

A Prefeitura de Brusque protocolou, junto à Câmara de Vereadores, um projeto de lei que autoriza o Executivo a aderir a um financiamento de R$ 100 milhões. A prefeitura precisa do aval dos vereadores para captar o recurso, que será destinado a revitalização das principais ruas de Brusque.

A operação de crédito será contratada com a Caixa Econômica Federal, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O documento é assinado pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e destinado ao presidente da Câmara, Jean Dalmolin (Republicanos).

O projeto de lei será analisado pela Comissão de Serviços Públicos, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Depois dos trâmites em comissões, a adesão ao financiamento será analisada e votada em plenário.

