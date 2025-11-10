Prefeitura de Brusque esclarece que danos em túmulos do cemitério Parque da Saudade foram causados por fortes ventos

A Prefeitura de Brusque esclareceu, na tarde desta segunda-feira, 10, que os danos registrados em túmulos do cemitério Parque da Saudade foram provocados pelos fortes ventos do fim de semana. O caso estava sendo tratado como vandalismo.

Segundo a prefeitura, o episódio ocorreu no sábado, 8, por volta das 13h30, quando servidores da Secretaria de Obras, responsável pela administração do cemitério, registraram em vídeo a intensidade dos ventos e constataram avarias em várias sepulturas.

Segundo relatos, cabeceiras fixadas por colagem se desprenderam com a força do vento e caíram sobre as lápides.

No momento do ocorrido, havia apenas um visitante no local, um idoso, além dos servidores que presenciaram os danos.

“A secretaria esclarece que não houve vandalismo e que situações semelhantes já foram registradas em outras ocasiões de ventos fortes. O levantamento dos estragos está sendo realizado pela equipe responsável, que avaliará as medidas necessárias para o reparo e prevenção de novos incidentes”, diz a prefeitura em nota.

