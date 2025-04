Prefeitura de Brusque explica retirada de chafariz da praça Sesquicentenário

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Prefeitura de Brusque explicou a retirada do chafariz da praça Sesquicentenário. Conforme informado em nota oficial, o motivo é que ela estava inutilizada e era alvo de vandalismo.

A prefeitura ainda afirma que o conserto da fonte tem um valor alto e que ela sempre apresentava defeitos. “Por isso, e até por uma questão de evitar acúmulo de água parada, decidiu-se pela remoção da estrutura”, diz a nota.

O local será recapeado com paver, como o restante da praça. A intenção da prefeitura é conceder parte do local para instalação de comércio.

Leia a nota completa:

“A fonte da Praça Sesquicentenário estava inutilizada. Tentou-se por diversas vezes viabilizar o conserto, que é muito caro, para, em seguida, a mesma quebrar novamente, isso sem contar os casos de vandalismo.

Por isso, e até por uma questão de evitar acúmulo de água parada, decidiu-se pela remoção da estrutura.

O local será recapeado com paver, conforme o resto da praça. Em breve, a intenção da administração é conceder parte do local para a instalação de alguma lanchonete, quiosque, restaurante ou algo do tipo”

Leia também:

1. Homem é preso após arremessar bicicleta furtada na direção de ônibus, em Brusque

2. EXCLUSIVO – Brusque possui três homicídios não solucionados desde 2015; relembre detalhes de cada caso

3. Filme de suspense ‘Drop: Ameaça Anônima’ chega aos cinemas de Brusque; confira programação

4. Presidente da Câmara avalia 100 dias de mandato e diz que Brusque precisa de deputado local

5. Falso: vídeo que mostra homem esfaqueado no pescoço não foi registrado em Brusque

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: