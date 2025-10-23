Prefeitura de Brusque inaugura nova unidade do Cras no Centro

A Prefeitura de Brusque inaugurou, na manhã desta quinta-feira, 23, uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Centro da cidade. O novo espaço está localizado na rua João Bauer, nº 831.

O local conta com uma sala de recepção, uma sala de coordenação, quatro salas de atendimento, uma sala destinada às famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal, uma sala com atendimento acessível para pessoas com deficiência e um espaço para realização de grupos de acompanhamento familiar, além de banheiros e cozinha.

A equipe que atuará no Cras da região central conta com uma coordenadora e 12 assistentes sociais. Outros cinco psicólogos e um assistente social serão incorporados após o processo seletivo e o concurso público que ocorrerão ainda este ano.

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Assistência Social, é responsável pelos custos do imóvel, que é alugado, além das despesas mensais e da folha de pagamento dos servidores que atuarão no local.

O atendimento que agora será realizado no Cras Central acontecia anteriormente na sede da Prefeitura de Brusque, em uma pequena sala. A decisão de instalar o serviço em outro espaço foi tomada para oferecer mais conforto às famílias que buscam atendimento.

“A gente tira o pessoal que vai fazer o atendimento lá dentro da prefeitura, que é uma área mais administrativa, eliminando fila e dando um tratamento mais digno para as famílias mais vulneráveis que precisam do atendimento do Cras. Nossa cidade está em crescimento, o número dessas famílias tem aumentado muito, então o serviço sendo separado, em um local específico vai dar mais conforto e mais agilidade no atendimento”, disse o secretário da Assistência Social, Volnei Montibeller.

“O nosso próximo passo no serviço público é transformar o atendimento em acolhimento, tratarmos com amor, com carinho as pessoas fragilizadas. Não e um simples atendimento, é escutar e se colocar no lugar da pessoa para darmos o melhor para ela”, finalizou o vice-prefeito Deco Batisti.

Leia também:

1. Casal de Brusque chega às Bodas de Platina com lição de cumplicidade e fé

2. Paróquia São Luís Gonzaga será a única igreja catarinense a acolher relíquias peregrinas de São Carlo Acutis

3. Homem morre submerso dentro de tanque de resíduos em Timbó

4. Samae inicia obra que levará abastecimento de água para famílias do Limeira, em Brusque

5. GTB apreende autopropelidos após condutores serem flagrados sem capacete em Brusque



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

