Prefeitura de Brusque inicia obras do canal extravasor na avenida Beira Rio

Nesta segunda-feira, 6, iniciou as obras do canal extravasor na avenida Beira Rio. Os serviços, que estão sendo feitos pela Prefeitura de Brusque, vão garantir mais segurança em cheias e melhorar o tráfego, beneficiando moradores dos bairros Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim.

Este é o primeiro de quatro lotes que compõem o serviço. O trecho total conta com aproximadamente sete quilômetros de extensão. O valor da obra é de R$ 59 milhões.

Assim como os outros canais extravasores de Brusque, este também receberá drenagem, enrocamento, calçadas, iluminação e pavimentação asfáltica, possibilitando o tráfego de veículos e garantindo mais segurança contra as cheias em toda a cidade.

“A primeira etapa da obra, neste primeiro lote, que inicia no bairro Jardim Maluche, próximo ao Instituto Federal Catarinense (IFC), é a terraplanagem, com extensão de 3,3 km. O Consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto, que venceu a licitação, tem 18 meses de prazo para execução dos trabalhos, explica o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti.

A moradora do bairro Dom Joaquim, Jéssica Schwamberger, deu sua opinião sobre a nova obra de infraestrutura. “Com certeza é benéfico, apesar de não pegar água na minha casa, a gente vê essas situações nas ruas aqui do bairro, então é muito positivo”.

Com mais uma opção de via, com a finalização das obras, os caminhões pesados passam a utilizar apenas a nova avenida, diminuindo o fluxo nas transversais.

