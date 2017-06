Prefeitura de Brusque inicia pavimentação na rua Anna Heil, no Dom Joaquim

Os mais de 900 metros de extensão da rua Anna Heil, no bairro Dom Joaquim, começaram a ser asfaltados na manhã desta quinta-feira, 29. A Secretaria de Obras iniciou a primeira fase dos trabalhos, que compreende a pavimentação dos primeiros 360 metros da via.

De acordo com a equipe técnica, neste momento uma fina camada de asfalto foi aplicada na rua, para que a base fosse preservada, principalmente durante as chuvas. Agora, a equipe aguarda a confecção dos meios-fios na extensão inicial, para a aplicação da segunda camada asfáltica.

Para o morador Felix Bernardo Vitorino, a pavimentação da rua Anna Heil é um desejo antigo que está sendo realizado. “Desde 2002, quando nós viemos morar aqui, já começaram as reuniões. Hoje são dois anos que o asfalto está pago e que ainda estávamos aguardando, agora tenho planos até para melhorar minha calçada e a entrada da minha casa”.

A rua Anna Heil integra as vias eleitas pela comunidade, por meio do antigo programa de governo, Orçamento Participativo, e mais de 90% do valor cobrado já havia sido pago pelos proprietários. O prefeito Jonas Paegle acompanhou a execução das obras na tarde desta quinta-feira e lembrou aos moradores que nos próximos dias as equipes finalizarão os trabalhos.

“A pavimentação dessa rua era uma promessa antiga de governos anteriores que agora estamos cumprindo nesta administração. Estamos investindo nesta gestão um recurso que nem estava mais no caixa da prefeitura. Mesmo assim, essa administração está honrando com os compromissos junto à população”.

Com a estabilidade do clima, a Secretaria de Obras pretende entregar a obra pronta para os residentes dentro dos próximos 30 dias.