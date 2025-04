Prefeitura de Brusque inicia processo seletivo na área de engenharia; salários chegam a R$ 10 mil

A Prefeitura de Brusque iniciou um novo processo seletivo para contratação de dois profissionais nas áreas de engenharia e arquitetura. Os salários chegam a R$ 10 mil.

As vagas serão disponibilizadas em cargos de livre nomeação do prefeito, em níveis estratégicos da administração, incluindo posições de Diretor e Chefe em setores diretamente ligados à engenharia e áreas técnicas correlatas.

O processo busca profissionais com sólida formação técnica, capacidade de gestão e visão estratégica para contribuir com o planejamento, execução e inovação das políticas públicas de infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento urbano e ambiental do nosso município.

Confira os salários:

Diretoria: R$ 10.055,82

(R$ 9.305,82 salário base + R$ 750,00 auxílio alimentação)

Chefia: R$ 6.566,76

(R$ 5.816,76 salário base + R$ 750,00 auxílio alimentação)

Inscrições do processo seletivo em Brusque

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 21 de abril, exclusivamente por meio de um formulário.

Em caso de dúvidas, basta enviar uma mensagem com o assunto [SELEÇÃO DE TALENTOS] para o e-mail: [email protected].

As inscrições enviadas por e-mail não serão consideradas. A devolutiva das inscrições e a convocação para entrevistas será realizada no dia 25 de abril.

