Prefeitura de Brusque lança novo edital da Bolsa Técnico e Bolsa Atleta; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Esportes (FME), abrirá na próxima segunda-feira, 12, o novo edital do Programa Arthur Schlösser de Incentivo ao Esporte para inscrição da Bolsa Atleta e da Bolsa Técnico. As inscrições estarão abertas a partir das 8h do dia 12 e seguirão até o dia 21 de janeiro, com encerramento às 20h.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da FME, fmebrusque.sc.gov.br, onde você também encontrará o edital e as regras, ou presencialmente no horário de expediente da Fundação, na Arena Brusque. Caso haja necessidade de entrega de documentos físicos, esta deverá ser feita no horário de expediente da Fundação, que é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

O programa possui previsão de ultrapassar R$ 4,5 milhões em recursos públicos destinados ao esporte, o que representa um aumento de aproximadamente 25% em relação ao ano de 2025. Além disso, no exercício de 2026, o pagamento ocorrerá em 11 parcelas, enquanto em 2027 serão 12 parcelas, conforme cronograma estabelecido em edital.

Haverá a padronização da carga horária dos técnicos para 20 horas semanais, medida que busca balancear e aprimorar o acompanhamento dos atletas e garantir maior qualidade no desenvolvimento esportivo.

Para o diretor-geral de gabinete da prefeitura, Victor Molina, o novo formato do programa aprimora o compromisso da gestão esportiva, com o fortalecimento do esporte local.

“O bolsa atleta é uma política pública que transforma realidades e dá condições para que nossos atletas possam competir e representar Brusque em alto nível. A ampliação do investimento e a modernização do processo de inscrição demonstram que Brusque está cada vez mais comprometida com o desenvolvimento do esporte e com o futuro dos nossos talentos”, destacou.

