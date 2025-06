Prefeitura de Brusque lança novo site com serviços integrados

A Prefeitura de Brusque lançou oficialmente o novo portal de atendimento ao cidadão no endereço brusque.atende.net. O novo site unifica, em um só ambiente, informações institucionais, notícias municipais e os principais serviços online oferecidos pela administração pública.

O cidadão poderá acessar o novo ambiente diretamente pelo link brusque.atende.net, mas também continuará tendo acesso normalmente por meio do endereço tradicional brusque.sc.gov.br, que agora redireciona para a nova plataforma.

A reformulação do portal foi coordenada pelas Secretarias de Transparência e Accountability (Seta) e de Administração e Gestão Estratégica (Sage).

“Estamos implantando uma visão integrada da gestão pública, onde a tecnologia serve como um instrumento para simplificar processos e tornar os serviços mais acessíveis”, explicou o secretário municipal de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella.

“O novo portal representa esse avanço: menos burocracia, mais eficiência e um atendimento mais qualificado ao cidadão”.

Com um layout mais moderno, intuitivo e funcional, o novo portal oferece uma experiência aprimorada de navegação, com acesso facilitado a serviços como consulta e emissão de guias do IPTU, serviços tributários, abertura de ouvidorias, acompanhamento de protocolos e outras funcionalidades essenciais.

“A migração para o novo portal faz parte da nossa estratégia de modernização digital e melhoria da gestão pública”, comentou o chefe do Escritório de Processos, Leonardo Batistta.

“Mais do que oferecer tecnologia, queremos facilitar a vida do cidadão, garantindo acesso simples e rápido aos serviços da Prefeitura, sem a necessidade de deslocamento ou burocracia. É mais comodidade, eficiência e proximidade entre o governo municipal e a população”, explicou.

Projeto integrado

Segundo o secretário de Transparência e Accountability, Thomas Haag, a iniciativa representa uma virada de chave na forma como a Prefeitura se comunica digitalmente com o cidadão.

“Estávamos reféns de um site antigo, com limitações que iam além de desafios na transparência. Fizemos o dever de casa, planejamos cada etapa com responsabilidade e, com recursos próprios, e sem custos adicionais, entregamos uma solução mais moderna, acessível e útil à população”, disse Thomas.

“Esse resultado só foi possível graças à união dos times da Seta e da Sage, que, com muito empenho, fizeram mais com menos. Quando o foco está no bem do cidadão, o trabalho ganha propósito e eficiência”, concluiu.

O projeto também contempla o cumprimento de metas estabelecidas em uma cartilha própria desenvolvida pela Secretaria de Transparência e Accountability, com foco na obtenção de certificações nacionais de transparência até o final de 2026.

Embora o novo portal já esteja no ar, o projeto segue em fase de execução contínua, com base na escuta ativa da população e na melhoria permanente dos processos. A participação do cidadão é essencial para o aperfeiçoamento da plataforma. Críticas e sugestões podem ser enviadas pelo telefone 156 (Ouvidoria Municipal) ou pelo e-mail ouvidoria@brusque.sc.gov.br.

Leia também:

1. Suspeito de assalto em casa no Dom Joaquim, em Brusque, é preso

2. Bombeiros registram aumento de 30% nos acidentes com moto em apenas um ano em Brusque

3. Prefeitura de Brusque abre consulta pública para projeto de construção de usina fotovoltaica

4. Isenção no Imposto de Renda até R$ 5 mil deve reduzir pela metade número de declarações em Brusque

5. Ianson reencontra o Brusque, mas como adversário: “vai ser um jogo especial”

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: