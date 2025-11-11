Prefeitura de Brusque não terá representante na COP-30

A Prefeitura de Brusque não enviou representante para participar da COP-30, em Belém. O evento na capital do Pará reúne líderes mundiais entre 10 e 21 de novembro para discutir ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

De acordo com o prefeito André Vechi (PL), a prefeitura recebeu o convite para participar da conferência. No entanto, entendeu que seria mais adequado não comparecer ao evento para seguir com outras demandas no município.

“Fomos convidados, mas, devido a questões de custo da viagem e de prioridades, acabamos não enviando representante”, explica.

