Prefeitura de Brusque notifica empresa responsável por obra na avenida Primeiro de Maio

A Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) de Brusque notificou oficialmente, nesta sexta-feira, 2, a empresa Freedom Engenharia e Construção, responsável pelas obras de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio.

Durante fiscalização técnica, a SIE constatou irregularidades na via, resultando nos seguintes apontamentos:

• Foi verificada inércia operacional no local, com a presença apenas de maquinário, sem operários para a execução dos serviços;

• Foram identificadas falhas, como a ausência de placas de advertência antecipada e proteção insuficiente para pedestres e ciclistas. Além disso, os dispositivos de canalização, como cones e barreiras, encontram-se insuficientes ou danificados.

A SIE determinou que a empresa retome imediatamente a execução dos trabalhos com o contingente humano necessário. A empresa também foi intimada a regularizar toda a sinalização correspondente.

Caso a situação não seja normalizada, a contratada poderá sofrer multas conforme previsto em contrato, além de outras sanções previstas em lei.