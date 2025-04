Prefeitura de Brusque oferece aulas sobre parto para mães de primeira viagem em parceria com Hospital Azambuja

A Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital Azambuja, oferece um curso de preparação para gestantes a partir do sétimo mês de gestação, abordando as principais dúvidas sobre o parto. O objetivo do curso é auxiliar as famílias a vivenciarem essa jornada de maneira mais leve, com informações seguras e relevantes.



Além dos ensinamentos, o curso proporciona um ambiente acolhedor, onde as gestantes podem compartilhar pensamentos, trocar experiências e criar vínculos. O espaço permite que as participantes se sintam mais preparadas e confiantes para o momento do parto e o pós-parto.

“A experiência foi muito positiva. Ela me ajudou a reduzir a ansiedade pré-parto, me passou segurança sobre o processo e sobre como funciona toda a rede de atenção hospitalar”, conta a gestante Amanda Cotote.

Os encontros acontecem uma vez por mês. Em abril, o encontro será realizado no dia 17, a partir das 19h, no Hospital Azambuja. As interessadas em participar têm direito a um acompanhante e devem procurar a UBS de seu bairro para efetuar a inscrição, pois as vagas são limitadas.

“O curso será ministrado por profissionais de saúde do centro obstétrico, com foco principal no trabalho de parto, esclarecendo as principais dúvidas sobre esse tema. Além disso, ele preparará as gestantes e seus acompanhantes para vivenciarem o nascimento de forma mais tranquila”, finaliza a enfermeira, Sheila Neves.

