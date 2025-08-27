Prefeitura de Brusque oficializa parceria com cervejarias locais para a Fenarreco e valores do chope podem ser reajustados

A Prefeitura de Brusque firmou oficialmente parceria com a Associação Cervejeira Vale dos Teares (ACVT) para fornecer o chope da Fenarreco de 2025, que terá apenas cervejarias locais. As seis cervejarias que participarão da Fenarreco, bem como de outros eventos da prefeitura, são ativas na associação.

O acordo de cooperação inicial havia sido assinado em janeiro deste ano e agora foi efetivado. As cervejarias contempladas no contrato são: Agnus, Brusque, Cequattro, Kiezen Ruw, Lodz e ZeHn Bier.

As duas últimas, segundo apuração da reportagem, podem ser consideradas as principais parceiras, já que terão maior capacidade de atendimento durante a Fenarreco e ocuparão espaços mais amplos. A definição dos locais de atuação teria sido realizada em conjunto, levando em conta a capacidade de fornecimento de cada empresa.

Detalhes da parceria

Segundo o procurador-geral do município, Rafael Maia, a parceria começou a ser estruturada logo após o término da última edição da festa. Ele explica que a intenção foi evitar pressa na organização e garantir, com antecedência, a escolha das cervejarias participantes.

“Além disso, recebemos muitas solicitações de moradores para que houvesse maior diversidade na escolha da marca de cerveja. Por isso, optamos pelo modelo de parceria com uma associação sem fins lucrativos, ampliando as opções e fortalecendo as marcas locais”, destacou.

Maia lembra ainda que o acordo não se restringe apenas à Fenarreco, mas vale para todos os eventos organizados pela prefeitura. Ele reforça que a parceria é válida por prazo indeterminado, podendo ser revista a qualquer momento, caso haja necessidade.

“A exigência principal que fizemos às cervejarias foi não gerar qualquer prejuízo ao município. Todas concordaram e estão em dia com os pagamentos necessários para participar. Conseguimos resolver uma questão histórica com agilidade e praticidade. Tudo indica que será uma parceria de sucesso”, concluiu.

Fortalecimento da economia local

Para o prefeito de Brusque, André Vechi, as novas parcerias tornam a Fenarreco uma festa ainda mais importante, fortalecendo não apenas a cultura germânica, mas também o comércio local.

“Avançamos este ano com duas parcerias estratégicas: uma com o Núcleo de Gastronomia da Acibr, responsável por toda a alimentação, e outra com a Associação Cervejeira Vale dos Teares, que fornecerá todo o chope da festa. Ou seja, tanto a comida quanto a bebida da Fenarreco serão produzidas em Brusque e na nossa microrregião”, destacou.

O prefeito ressalta que a iniciativa é fundamental para valorizar a potência gastronômica local e evidenciar sua qualidade não só para a comunidade, mas também para os visitantes de outras cidades e estados.

“Todos terão a oportunidade de conhecer de perto a qualidade dos nossos produtos e dos nossos empreendedores, deixando uma marca positiva em quem vier prestigiar a festa”, afirmou.

Para o proprietário da cervejaria Zehn Bier e presidente do Sindicato das Empresas Produtoras de Bebidas de Santa Catarina (Sindibebidas), Fernando José de Oliveira, a parceria representa um grande feito para o município.

“Esse trabalho junto à prefeitura, de promover uma festa local e cultural, é muito importante. A bebida faz parte do contexto gastronômico e cultural da nossa região, com as cervejarias e outros elementos, como o marreco, o pão com bolinho e diversas tradições locais”, destacou.

Segundo ele, a região conta com cervejarias de excelência e, em edições anteriores, grandes marcas de fora, às vezes com qualidade inferior, eram as que faturavam e levavam os recursos embora.

“Ao optar por cervejarias daqui, além de valorizar a cultura, estamos gerando emprego e renda para a comunidade. Tudo o que for faturado pelas cervejarias locais será reinvestido nos próprios negócios, movimentando a economia de Brusque”, explicou.

Fernando reforça que as cervejarias estão comprometidas em oferecer grande diversidade de estilos e sabores, beneficiando diretamente o público da festa.

“Fomos pioneiros nessa iniciativa. Hoje, muitas cidades procuram a Prefeitura de Brusque para entender como conseguimos realizar uma festa apenas com cervejarias locais, quais mecanismos e leis possibilitaram isso. Isso mostra que saímos na frente e nos tornamos exemplo para outros municípios. Tenho certeza de que, entre as 39 edições já realizadas, esta será a melhor, com estandes bem preparados e uma estrutura reforçada”, afirmou.

Preço ainda será discutido

O valor do chope vendido individualmente na Fenarreco deste ano poderá sofrer alterações. De acordo com informações obtidas com exclusividade pela reportagem, o copo de chope tradicional (Pilsen) deve custar R$ 16, um acréscimo de R$ 1 em relação ao ano passado.

Já os chopes artesanais e especiais devem ter preço uniforme, em torno de R$ 19. Até o momento, não há informações sobre combos promocionais. Embora apurados, os valores ainda não foram confirmados pela prefeitura e, por isso, são tratados apenas como tendência.

Se confirmados, o aumento do Pilsen será em relação à edição anterior, quando o chope da cervejaria Germânia era vendido a R$ 15, marca que não participa da festa neste ano.

Quanto aos artesanais, o valor subiria de R$ 16 para R$ 19, enquanto os especiais, que custavam entre R$ 17 e R$ 21, passariam a ter preço único de R$ 19.

Em relação ao preço do chope, Fernando explica que ainda será realizada uma reunião específica para discutir o tema. A ideia é não aumentar muito os custos em comparação ao ano passado.

“No máximo, haverá correção da inflação. A ideia é manter preços acessíveis para o público e garantir bom volume de vendas para as cervejarias”, concluiu.

Tanto Fernando quanto a prefeitura não confirmaram os preços apurados pela reportagem e reafirmaram que os valores serão definidos em conjunto pela comissão organizadora da Fenarreco e pelas próprias cervejarias.

A divulgação oficial ocorrerá no dia 8 de setembro, durante o evento de lançamento da festa. Na mesma ocasião, também serão anunciados os preços do restaurante oficial, da praça de alimentação e a programação completa.

Por ainda serem considerados apenas tendências, os valores divulgados pela reportagem podem sofrer alterações. A reação do público à divulgação dessas possibilidades também pode servir como termômetro para a organização.

