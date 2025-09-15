Prefeitura de Brusque passa a integrar rede global de Parcerias Público-Privadas; entenda o que é

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias, Concessões e Convênios (SPCC), acaba de ser oficializada como membro institucional da World Association of PPP Units & Professionals (WAPPP), principal rede mundial de órgãos governamentais e especialistas dedicada a Parcerias Público-Privadas.

Criada em 2025, a Secretaria de Parcerias, Concessões e Convênios de Brusque, segundo a prefeitura, “é pioneira no Brasil ao reunir em uma única estrutura a coordenação de concessões, mobilização de recursos e projetos estruturantes em áreas estratégicas como saneamento, mobilidade urbana, cidades inteligentes, habitação social e educação”.

Hoje, a carteira já ultrapassa 270 milhões de dólares em projetos em desenvolvimento ou implementação.

Segundo o secretário da pasta, José Henrique Nascimento, a participação na WAPPP consolida uma estratégia inovadora de governança.

“Ingressar é um marco para Brusque. Este reconhecimento reforça nosso compromisso com a inovação e mostra que pequenas e médias cidades podem liderar processos transformadores por meio das PPPs”, analisou.

A adesão do município neste cenário também mereceu destaque internacional. “O trabalho realizado em Brusque demonstra como PPPs em nível municipal podem ser instrumentos poderosos de transformação local com impacto global”, afirmou o presidente da WAPPP, Ziad-Alexandre Hayek.

De acordo com a prefeitura, a partir dessa adesão, realizada sem custos para o município, Brusque terá acesso “privilegiado a uma rede internacional de especialistas e experiências bem-sucedidas, fortalecendo a troca de conhecimento e ampliando sua capacidade de atrair investimentos, gerar inovação e entregar melhores serviços à população”.

