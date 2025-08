Prefeitura de Brusque passa a receber currículos em Banco de Talentos para futuras vagas em cargos comissionados

A Secretaria de Administração e Gestão Estratégica lançou oficialmente o Banco de Talentos da Prefeitura de Brusque. O sistema é destinado ao preenchimento de vagas em cargos comissionados.

O programa estava em desenvolvimento e, agora, foi formalizado. Quem deseja trabalhar na administração pública um dia pode cadastrar o currículo e aguardar a abertura de vagas.

Geralmente, cargos comissionados são preenchidos por indicações políticas ou a critério da própria cúpula do governo municipal. A gestão, porém, já optou por contratar servidores de confiança via processo seletivo.

Inclusive, de acordo com a secretaria, o Banco de Talentos é um desdobramento do primeiro edital aberto para funções comissionadas. Foram mais de 2 mil inscrições para dez cargos disponíveis na época.

Em março, o secretário Leonardo Zanella já havia divulgado a intenção de abrir o Banco de Talentos para envio de currículos. Naquele período, o sistema estava ativo internamente, mas não aberto para o cadastro de currículos.

“Há muitas pessoas boas fora do nosso radar, que não conhecemos, e o processo seletivo deu este sinal. Há pessoas capacitadas que querem trabalhar na prefeitura. Percebemos que muitos currículos bons ficariam de fora, mas, no futuro, poderíamos reaproveitar em outros cargos”, disse, na época.

A prefeitura poderá mapear os perfis disponíveis quando houver interesse em contratações de caráter técnico em cargos de confiança da administração. No momento, porém, não há vagas abertas.

Como se cadastrar

Podem se inscrever profissionais de todas as áreas, com formação técnica ou superior e experiência compatível com as funções relacionadas aos cargos comissionados.

O cadastro pode ser feito de forma on-line, no site da Prefeitura de Brusque. Clique aqui para acessar. O formulário pode ser atualizado a qualquer momento.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: