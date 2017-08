Prefeitura de Brusque planeja recapear 27 ruas nos próximos três anos

Está em fase final o processo licitatório que contratará a empresa que executará o programa de repavimentação de algumas ruas de Brusque nos próximos anos. A ideia da prefeitura é que no mês de outubro, as primeiras ruas escolhidas já comecem a ser recapeadas.

Foram selecionadas 27 vias em várias regiões da cidade para receberem uma nova camada asfáltica. Ao todo, serão 39 km de ruas repavimentadas ao fim do programa. “São ruas que sofreram um desgaste natural com o tempo e que só o tapa-buraco não resolve mais, por isso, vão receber um novo asfalto”, explica a diretora do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Andrea Volkmann.

Das 27 ruas escolhidas pela prefeitura, oito ainda são de paralelepípedo, e estão localizadas, sobretudo, na área central. Nestes casos, o asfalto será aplicado em cima dos paralelepípedos.

O vice-prefeito Ari Vequi explica que todo o asfalto que será utilizado para recapear as ruas será fabricado pela usina municipal de asfalto. A prefeitura só está licitando a empresa que vai fazer a aplicação nas ruas selecionadas. “Optamos por esta modalidade para podermos utilizar a nossa usina. Compraremos o concreto betuminoso usinado a quente para a produção do asfalto e vamos entregar o material para a empresa fazer somente a aplicação”.

Vequi diz que a intenção da prefeitura é fazer o recapeamento das ruas ao longo dos próximos três anos de mandato, já que todo o trabalho será realizado com recursos próprios, provenientes, principalmente, da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“Para fazer a repavimentação de ruas não temos linhas de financiamento, por isso, vamos usar os recursos da população, principalmente o IPTU e, dependendo da arrecadação, também poderemos usar os recursos do Refis [refinanciamento de dívidas dos contribuintes]. A ideia é fazer o recapeamento até o fim do mandato”.

O vice-prefeito ressalta, entretanto, que ainda não há uma ordem das ruas que serão recapeadas, já que isso só será feito depois que a prefeitura conhecer a empresa vencedora da licitação. “Conforme a arrecadação dos impostos, vamos lançando a programação e a população ficará sabendo”, diz.

Ruas que serão repavimentadas

Aplicação de asfalto sobre paralelepípedo

Rua Pastor Sandrescky

Rua Humberto Matiolli

Rua Carlos Appel

Rua Sebastião Belli

Rua Melchior Heil

Rua Vereador Guilherme Niebuhr

Rua Gustavo Krieger

Rua Vitor Meirelles

Aplicação de asfalto sobre pavimentação asfáltica

Rua Luiz Gonzaga Werner

Rua Otto Renaux – Centro

Rua Otto Renaux – São Luiz

Avenida Primeiro de Maio – Beneficente até Fábrica Renaux

Rua Florianópolis – Fábrica Renaux até o trevo da Águas Claras

Rua Gustavo Schlösser

Rua Pedro Werner

Avenida Hugo Schlösser

Avenida Dom Joaquim

Rua General Osório – até açougue Montibeller

Rua Guilherme Steffen

Avenida Getúlio Vargas

Rua Luiz Morelli

Travessa Cedrinho Zantão

Rua São Pedro

Rua Alberto Muller

Rua Abraão de Souza e Silva (estrada da fazenda)

Estrada da Varginha

Travessa Dom Joaquim