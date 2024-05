Prefeitura de Brusque publica edital para contratação de biólogo temporário; confira como se inscrever

Nesta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Brusque publicou um edital para contratação em caráter temporário. Desta vez, a vaga é para biólogo, com lotação no parque Zoobotânico de Brusque. As inscrições iniciam na terça-feira, 14, e seguem até o dia 22 de maio.

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.698,79. Os interessados podem realizar suas inscrições através do site (https://sge.brusque.sc.gov.br/sge/pse/)

O edital pode ser consultado no site da prefeitura, na aba de editais. O cargo é de nível superior, com formação completa em Ciências Biológicas, registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do exercício da profissão, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A ou B.

Confira o cronograma:

14 a 22 de maio: Período de inscrições

23 de maio: Publicação da lista preliminar

27 de maio: Lista final de inscritos

27 de maio: Publicação do resultado preliminar

29 de maio: Publicação do resultado final

