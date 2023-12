Prefeitura de Brusque publica edital para contratação de diretor escolar; saiba salário

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o edital 05/2023 para a contratação de diretores escolares. São 13 vagas destinadas ao preenchimento de cargos não ocupados durante o último processo seletivo.

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira, 8 e se estenderão até o dia 19 de dezembro. O salário base é estabelecido em R$4.115,64.

Os interessados podem efetuar suas inscrições por meio do site. O edital completo, contendo todas as informações necessárias, está disponível no site, na seção de editais.

Confira o cronograma estabelecido:

8 a 12 de dezembro: período de inscrição

16 de dezembro: divulgação das inscrições deferidas

19 de dezembro: publicação dos cronogramas das avaliações

24 a 26 de dezembro: período de realização das avaliações

29 de dezembro: resultado preliminar

1º de fevereiro: resultado final

A partir de 2 de fevereiro: nomeações

As unidades a serem preenchidas são:

CEI Alberto Pretti

CEI Benta Vanolli

CEI Emília Floriani de Oliveira I

CEI Pequenos Pensadores

CEI Ponta Russa

CEI Prefeito Hylário Zen

CEI Raio de Sol II

CMEI Marli Teresinha Benvenutti Buss

EEB João Hassmann

EEF Pe. Luiz Gonzaga Steiner

EEF Professora Isaura Gouvêa Gevaerd

ETI Raul Amorim

EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos)

