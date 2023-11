Prefeitura de Brusque publica edital para contratação temporária de operador de máquinas

A Prefeitura de Brusque publicou o edital de Processo Seletivo 015/2023, para a contratação de Operador de Máquinas (retroescavadeira e trator). As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 13, e seguem até o dia 21 de novembro.

Os interessados devem procurar o setor de Recursos Humanos, na Prefeitura de Brusque, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h, para realizar a inscrição.

Os contratos têm vigência por tempo determinado (ACT), e a carga horária é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 4.053,43, mais benefícios. O edital com todas as informações pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Brusque, na aba Editais.

Confira o cronograma do Processo Seletivo:

Inscrições: 13 de novembro até 21 de novembro;

Publicação da lista de inscritos preliminar: 24 de novembro;

Período de recursos: até 27 de novembro;

Lista final de inscritos e cronograma da prova prática: 1º de dezembro;

Resultado preliminar: 6 de dezembro;

Julgamento do resultado preliminar: 11 de dezembro;

Resultado final: 15 de dezembro.

