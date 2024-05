Prefeitura de Brusque publica edital para contratar professores e serventes de serviços gerais; saiba como participar

Nesta terça-feira, 21, a Prefeitura de Brusque publicou mais um edital para contratação, desta vez para a Secretaria de Educação. Os cargos disponíveis são para Professor de Educação Física, Professor de Arte, Professor de Matemática e Ciências (EJA) e Servente de Serviços Gerais (limpeza), todos em caráter temporário.

As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site a partir desta quarta-feira, 22, seguindo até o dia 27 de maio. Após a inscrição, o interessado deverá levar a documentação necessária na Secretaria de Educação, no terceiro andar do prédio da Prefeitura, também, até o dia 27 de maio.

O salário dos professores variam de R$ 929,04 até R$ 5.160,38, mais benefícios, dependendo da carga horária e da formação do interessado.

Já a carga horária para servente de serviços gerais é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.780,89, mais benefícios. O edital com todas as informações pode ser acessado no site da prefeitura, na aba editais.

Confira o cronograma:

22 à 27 de maio: Inscrições;

22 à 27 de maio: Entrega da documentação;

28 de maio: Lista preliminar de inscrição;

3 de junho: Lista final de inscritos;

5 de junho: Resultado final.

