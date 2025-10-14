Prefeitura de Brusque realiza nova abordagem social a pessoas em situação de rua

Na noite da segunda-feira, 13, a Prefeitura de Brusque realizou mais uma ação integrada de abordagem social a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade.

A iniciativa contou com a participação das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde, além do apoio da Polícia Militar, do Bem-Estar Animal e Gabinete do Prefeito.

Durante as abordagens, o prefeito André Vechi acompanhou de perto o trabalho das equipes, ao lado do secretário de Desenvolvimento Social, Volnei Montibeller.

Ao longo da noite, três indivíduos receberam encaminhamento para atendimento médico no Pronto Atendimento 24h do bairro Santa Terezinha, enquanto outros foram direcionados para acolhimento e avaliação para possível internação.

Segundo a prefeitura, foi prestado um atendimento humanizado e individualizado, buscando alternativas adequadas para cada situação.

“Essas ações fazem parte da política permanente de abordagem social da Prefeitura de Brusque, que visa oferecer suporte às pessoas em vulnerabilidade, promovendo a reinserção social e o acesso a serviços públicos de saúde, assistência e cidadania”.

De acordo com o prefeito André Vechi, o papel da prefeitura é estender a mão, mas também agir com firmeza e responsabilidade.

“Queremos oferecer ajuda a quem realmente precisa e garantir que quem deseja mudar de vida tenha essa oportunidade […] Agora, ficar na rua não é uma opção”, destacou o prefeito.

Leia também:

1. VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Guabiruba

2. Tempo seco até quando? Veja a previsão para Brusque até sexta-feira

3. Motorista e criança ficam gravemente feridas após serem atingidas por motorista embriagado em Brusque

4. Motorista fica ferido após capotar carro em estrada de terra, em Guabiruba

5. “Diagnóstico precoce é fundamental”: médico de Brusque destaca papel da mamografia para tratar câncer de mama

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

