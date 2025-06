Prefeitura de Brusque realiza primeira avaliação geral da gestão de André Vechi

A Prefeitura de Brusque realizou, na quarta-feira, 4, a primeira Avaliação Geral Mensal (AGM) do mandato do prefeito reeleito André Vechi e do vice-prefeito reeleito Deco Batisti. O encontro reuniu secretários, diretores e demais gestores municipais para a assinatura dos novos contratos de gestão, que estabelecem projetos, metas e indicadores a serem monitorados ao longo de um ciclo de dois anos.

“Hoje nós tivemos o ato de assinatura dos contratos de gestão e a apresentação do novo modelo de gestão estratégica orientada para resultado, que é a forma que a gente faz a gestão pública aqui no município de Brusque, pegando todo o programa de governo e os projetos de cada secretaria, estruturando eles com objetivos claros, metas, prazos, responsáveis e orçamento, para que a gente possa melhorar e entregar ainda mais”, comentou o prefeito André Vechi.

Ele acrescentou que o monitoramento dos indicadores é essencial. “A gente só pode gerenciar aquilo que a gente faz com a mensuração. Então é importante ter todos os indicadores mapeados e agora alinhar com os secretários o plano de ação de cada projeto, para entregar o mais rápido possível os compromissos que foram assumidos durante a campanha, bem como as demandas que surgem no dia a dia”, afirmou.

Projetos e indicadores

O secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella, apresentou a nova metodologia de trabalho do Escritório de Projetos, que atualmente monitora 237 projetos e 192 indicadores.

“O Escritório de Projetos é uma ferramenta essencial para o monitoramento constante das principais demandas e para a promoção da sinergia entre as equipes, além de possibilitar a gestão eficiente de todos os indicadores e resultados que a população espera”, explicou.

Segundo ele, todos os contratos de gestão estarão disponíveis no portal da Prefeitura de Brusque para consulta pública. O novo sistema de gestão de projetos também foi apresentado, permitindo o acompanhamento das ações em tempo real por celular ou computador.

Brusque foi a primeira cidade de Santa Catarina a formalizar contratos de gestão entre a administração municipal e as secretarias, estabelecendo metas e resultados a serem cumpridos pelos responsáveis de cada pasta.

Grande parte dos projetos do governo municipal contempla os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. Confira os contratos aqui.

