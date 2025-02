Prefeitura de Brusque realiza visita técnica a Curitiba para melhorar desenvolvimento do turismo local

A equipe da Fundação de Turismo de Brusque realizou uma visita técnica em Curitiba, no Paraná, nesta quinta-feira, 20. Conforme a prefeitura, a visita ocorreu no Instituto Municipal de Turismo de Curitiba para acompanhar as práticas adotadas pelo município paranaense, que é uma referência em turismo.

A visita teve o intuito de aprimorar a gestão e a realização de eventos em Brusque.

De acordo com a diretora-geral Juliana da Silva, a experiência foi enriquecedora para o município. “Tivemos um dia extremamente produtivo, no qual pudemos conhecer de perto as práticas adotadas por Curitiba e avaliar como podemos adaptá-las à nossa realidade. O objetivo é aprimorar a experiência dos turistas e visitantes nos nossos eventos”, destacou.

Nos próximos meses novas visitas e intercâmbio de informações devem ocorrer. “Dessa forma, vamos trabalhar para que possamos tornar Brusque cada vez mais atrativa para turistas”.

