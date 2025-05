Prefeitura de Brusque realizará audiência para discutir nova lei que engloba bicicletas elétricas

A Prefeitura de Brusque divulgou que será realizada uma audiência pública para debater a nova lei dos ciclomotores, bicicletas elétricas e dispositivos autopropelidos, que será sancionada pelo prefeito André Vechi (PL). O evento ainda não possui data ou horário.

Conforme a prefeitura, a medida está alinhada à Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e às atualizações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e tem o intuito de promover a segurança e facilitar a fiscalização.

As novas diretrizes passam a valer 30 dias após a sanção do prefeito e impactam diretamente os condutores de veículos de micromobilidade, como bicicletas elétricas, patinetes e similares.

Segundo o secretário de Trânsito, Emerson Luiz Andrade, a regulamentação é parte fundamental para a promoção da segurança por todo o município. “Brusque vive uma transformação no seu modelo de transporte e precisamos estar alinhados com as práticas modernas de mobilidade urbana”.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) irá intensificar ações educativas e de fiscalização, com o objetivo de orientar a população sobre a correta utilização desses modais. Também está prevista uma campanha informativa nas redes sociais ao longo das próximas semanas.

