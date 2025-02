Prefeitura de Brusque realizará leilão de imóveis ociosos para adquirir terrenos de novos terminais de ônibus

A Prefeitura de Brusque realizará, em março, um leilão de imóveis públicos ociosos para bancar a desapropriação de terrenos que deverão ser utilizados para a construção dos novos terminais de ônibus na cidade.

Pelo fato de os locais previstos para a construção dos terminais estarem em áreas urbanas e ocupadas por terrenos pertencentes a outras pessoas, é necessário que os proprietários desses espaços desocupem os terrenos para que seja possível iniciar as obras. É por meio do leilão que a prefeitura irá arrecadar o dinheiro para submeter as propostas de desapropriação dos respectivos imóveis onde está prevista a construção dos terminais.

Segundo o prefeito André Vechi (PL), inicialmente foi feito um levantamento para identificar os imóveis da prefeitura que têm toda a documentação regularizada, matrícula aberta e que estariam aptos a irem a leilão. Também foi realizada uma análise dessas áreas para verificar se, futuramente, haveria necessidade do uso dos espaços para a construção de creches, escolas ou até UBSs, por exemplo.

“Porque não adianta vender um imóvel que lá na frente a prefeitura precisaria”, mencionou Vechi.

Conforme o prefeito, existe hoje uma lista com aproximadamente 40 imóveis a serem leiloados, mas não será possível realizar o leilão imediato de todos, pois alguns ainda necessitam de matrícula.

O primeiro leilão está previsto para acontecer entre os meses de março e abril. Os demais deverão ser realizados ao longo do ano, conforme a legalização dos imóveis.

Ainda não há mais detalhes sobre os imóveis e sobre como os leilões acontecerão, já que todo o processo ainda está em análise.

Construção de novos terminais

A construção dos novos terminais foi uma das propostas apresentadas no novo projeto do transporte coletivo de Brusque.

Devem ser construídos quatro novos terminais de transbordo, implantados em diferentes bairros: Santa Terezinha, Steffen, Águas Claras e Dom Joaquim.

Com a nova configuração, o terminal do Centro será interligado aos novos terminais, permitindo que os passageiros se desloquem diretamente entre bairros ou troquem de ônibus ao longo do trajeto, sem a necessidade de passar obrigatoriamente pelo Centro.

Colaborou: Thiago Facchini

