Prefeitura de Brusque recebe autorização para nova licitação do PAC Macrodrenagem

Licitação do PAC

A Prefeitura de Brusque informou ontem que a Caixa Econômica Federal confirmou a aprovação de abertura de um novo processo licitatório, cujo objetivo é a contratação de uma nova empresa para terminar as obras de macrodrenagem das bacias Nova Brasília e Azambuja. O contrato com a empresa anterior, a Catedral Construções, não foi renovado pelo município, devido ao fato da empresa não ter demonstrado condições de tocar a obra.

Até sexta-feira

Segundo o comunicado enviado pela prefeitura, ainda faltam obras de macrodrenagem nas ruas Osvaldo Niebuhr, Ivandro Bruns, Joaquim Zucco e Padre Lux, referente às duas bacias. De acordo com a diretora do Departamento Geral de Infraestrutura, Andrea Volkmann, até a próxima sexta-feira, 18, o edital deve ser lançado oficialmente, para que as instituições conheçam os requisitos de qualificação para concorrer ao processo licitatório.

Novo promotor

Poucas semanas após a saída do promotor de Justiça Alan Boetger, que foi atuar no Ministério Público de Itajaí, o procurador-geral de Justiça, Sandro José Neiss, nomeou um novo promotor para ocupar o cargo vago na 6ª Promotoria de Justiça de Brusque. Trata-se de Rodrigo Cunha Amorim, que até então ocupava o cargo de promotor de Justiça em Blumenau.

Identificação de veículos

Indicação apresentada pelos vereadores Haliton Kormann e Jaime Nuss, ambos do PMDB de Guabiruba, solicita ao prefeito Matias Kohler que faça a identificação da frota de veículos da prefeitura, mediante a pintura das portas laterais ou aplicação de adesivos. Segundo os vereadores, o pedido serve para que se coloque em prática lei aprovada em 1995, que trata sobre o tema.

Nova lei do ISS

Dentre os municípios da região, o primeiro a aprovar um projeto de lei para adequar a legislação municipal para as novas regras de cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) foi Botuverá. Na semana passada, a lei foi aprovada em primeira votação, e nesta terça-feira, 15, haverá a segunda rodada de análise do projeto.

Mudam as regras

A nova lei muda as regras da cobrança do imposto em operações de cartões de crédito e contratação de planos de saúde. Atualmente, essa cobrança é feita no município onde a empresa prestadora do serviço está sediada. Pelo novo texto, a cobrança passa a ser feita no município onde o serviço é consumido, ou seja, no domicílio dos clientes. A expectativa dos prefeitos da região é de que isso irá incrementar significativamente a arrecadação.

Empresa escolhida

A Pacopedra Pavimentadora foi a empresa escolhida para executar as obras de drenagem e pavimentação da rua São Leopoldo, no bairro São Pedro, em Brusque. A empresa foi a que apresentou a menor proposta de preço, com valor total de R$ 357.174,53, e foi declarada a vencedora do certame.

Ações do OSBr

Encontro promovido na semana passada, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque teve o objetivo de apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo Observatório Social de Brusque (OSBr) a lideranças políticas e empresariais de Brusque. A entidade foi representada pelo seu diretor-executivo, Evandro Gevaerd, pelo consultor Claudemir Marcolla e pelo advogado voluntário da entidade, Fabrício Gevaerd.

Empregos em SC

O segundo semestre começou com resultado positivo na geração de emprego em Santa Catarina. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, apontam o saldo de 128 postos de trabalho com carteira assinada gerados em julho no estado, resultado do registro de 71.592 contratações e de 71.464 desligamentos.

Anos anteriores

O desempenho de julho mostra, ainda, uma melhora significativa em Santa Catarina em relação aos anos anteriores: em julho de 2016, o saldo foi de -5.819 vagas no estado; e no mesmo mês de 2015, foi de -14.770. No acumulado de 2017, considerando os sete meses, o resultado é de 21.311 vagas geradas no estado, desempenho também superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando o saldo dos sete primeiros meses foi de -13.495.