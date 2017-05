Prefeitura de Brusque reinaugura Unidade Básica de Saúde da Nova Brasília

A Prefeitura de Brusque reinaugurou na noite de quinta-feira, 18, a Unidade de Saúde da Nova Brasília. O local estava fechado desde as enchentes que afetaram a cidade de Brusque no dia 5 de janeiro, ainda na primeira semana de governo.

Desde então a Prefeitura trabalhou para reforma e revitalização do local, que foi reinaugurado pelo prefeito Jonas Paegle, o vice Ari Vequi, o secretário da Saúde Humberto Fornari, além de outras autoridades.

O prefeito de Brusque ressaltou que, como médico, é uma alegria especial participar deste momento. Ele lembra que o posto atende cerca de 4,8 mil pessoas e está sendo reinaugurado com aparelhos e estrutura completamente novos para oferecer serviços de atendimento médico, enfermagem, odontologia, vacinação, orientação psicológica, entre outros.

O vice-prefeito Ari Vequi disse que a enchente do dia 5 fez com que cerca de 1,5 metro de água tomassem conta do local. “Agora temos o prazer de entregar essa obra toda recuperada, praticamente nova para que a comunidade possa usar novamente no tratamento de saúde, consultas e procedimentos médicos”.