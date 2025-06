Prefeitura de Brusque repassa mais de R$ 70 mil para Museu Casa de Brusque

A Prefeitura de Brusque, por intermédio da Fundação Cultural de Brusque, assinou, na manhã desta quinta-feira, 26, o Termo de Fomento com o Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque, Museu Casa de Brusque, repassando mais de R$ 70 mil para entidade.

A assinatura ocorreu na sede da Fundação Cultural de Brusque. Estiveram presentes no ato, o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot; o presidente da Sociedade Amigos de Brusque, Marcus Schlösser, e o diretor administrativo da Fundação Cultural, Rafael Nascimento Vargas.

O valor total da parceria é de R$ 72.300, que é destinado à manutenção do Museu e Arquivo Histórico da Sociedade Amigos de Brusque. Como contrapartida, o Museu Casa de Brusque se compromete a realizar visita monitorada com entrada gratuita ao museu para alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino, com agendamento prévio, oferecendo profissional capacitado para acompanhamento das visitas e promover exposições culturais durante o ano com entrada gratuita.

O museu ainda terá outras obrigações como a publicação da revista “Notícia de Vicente Só”, participar na Semana Nacional de Museus e Primavera dos Museus, bem como disponibilizar seu acervo documental, fotográfico e arqueológico para consulta e pesquisa aos estudiosos da História, além de outras atividades.

Conforme o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot, “o Museu realiza um trabalho valioso na guarda e manutenção de um vasto arquivo histórico do Vale do Itajaí Mirim, desta forma, é de suma importância a manutenção deste repasse ao longo dos anos, valor este que ajuda a manter as atividades desta entidade tão importante para Brusque”.

