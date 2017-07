Prefeitura de Brusque repassa R$ 70 mil para manutenção dos museus da cidade

A prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural, repassou recursos para incentivar a cultura da cidade, por meio de convênio assinado com o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, com a Casa de Brusque e Instituto Aldo Krieger, somando R$ 70 mil em investimento.

A solenidade de assinatura dos convênios ocorreu na tarde desta sexta-feira, 28, no gabinete do prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle, além do chefe do executivo, a solenidade contou com a presença dos responsáveis pelas instituições.

Para essa parceria, cada entidade tem que dar uma contrapartida para o município, entre as ações estão o atendimento a alunos da rede municipal de ensino, a promoção de exposições culturais, disponibilização de acervo para pesquisas, entre muitas outras.

Museus nos 157 anos de Brusque

Em virtude da comemoração dos 157 anos de Brusque, o Instituto Aldo Krieger, o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim (Azambuja), a Casa de Brusque e o o Parque Zoobotânico vão estar com entradas gratuitas.

Confira a programação completa:

30 de julho (domingo)

19h- Celebração Ecumênica em Ação de Graças

Local: Igreja Matriz São Luiz Gonzaga

31 de julho (segunda-feira)

14h- Solenidade de abertura da Semana do Município e início da Exposição Fotográfica com imagens antigas da cidade

Local: Shopping Gracher

1º de agosto (terça-feira)

18h – Inauguração da Quadra de Esportes da Escola de Ensino Fundamental Alberto Pretti

Local: Albeerto Müller, 3785. Bairro Limeira

20h- Debate: Resgatando a história do futebol de Brusque- Clássicos entre Carlos Renaux e Paysandu

Local: Sociedade Santos Dumont, bairro Santa Terezinha

20h- CDL Apresenta

Concerto Açoriano em comemoração ao aniversário de Brusque

Local: Teatro do Centro Empresarial (entrada: um brinquedo novo)

2 de agosto (quarta-feira)

18h- Sessão Solene aos 157 anos do Município

Local: Câmara de Vereadores

3 de agosto (quinta-feira)

15h – Entrega das obras de revitalização da Centro de Educação Infantil Professora Nôemia Fialho

Local: Rua Afonso Pena, 110. Centro

18h- Entrega da conclusão da obra de implantação de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica

Local: Rua Anna Heil, bairro Dom Joaquim

4 de agosto (sexta-feira) ANIVERSÁRIO DA CIDADE

8H30- Entrada das bandeiras do Brasil, Santa Catarina e Brusque

9h- Desfile Cívico

Local: Avenida Cônsul Carlos Renaux

Das 10h às 17h- Dia de Lazer Sesc

Atividades recreativas e culturais

Local: Sesc Brusque

16h- Corte da cuca gigante em comemoração ao aniversário de Brusque

Local: Sesc Brusque

Parque Zoobotânico Padre Raulino Reitz

Praça das Bandeiras, 45- Centro

Terça a Domingo das 8h às 17h30

Instituto Aldo Krieger- Museu em homenagem ao grande músico brusquense

Rua Paes Lemes, 63- Centro

Segunda a Sexta das 14h às 17h

Museu Arquidiocesano Dom Joaquim (Azambuja)

Praça de Azambuja, 960

Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h

Casa de Brusque- Museu histórico do Vale do Itajaí-Mirim

Avenida Otto Renaux, 285- Centro

Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h