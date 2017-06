Prefeitura de Brusque vai antecipar 50% do 13º salário dos servidores

A Prefeitura de Brusque vai antecipar o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores públicos municipais. A informação foi anunciada durante a tarde desta terça-feira (6) pelo prefeito Jonas Paegle e o vice, Ari Vequi.

Este ano, o pagamento dos servidores será realizado no dia 21 de junho. Segundo o prefeito Jonas Paegle, a intenção é dar um fomento na economia local. De acordo com a Prefeitura de Brusque, serão injetados 4,9 milhões na economia brusquense. São 3.575 funcionários beneficiados com o pagamento antecipado.

Já o vice-prefeito Ari Vequi destaca que o pagamento antecipado reflete a boa gestão dos recursos públicos pela Prefeitura de Brusque. “Muitos municípios sequer estão conseguindo arcar com este compromisso e nós vivemos um momento muito sólido financeiro e administrativo, o que nos possibilita fazer esse repasse com antecedência”, destaca.