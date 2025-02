Prefeitura de Brusque vai lançar novo sistema de emissão de notas e escrituração fiscal

Um novo sistema de escrituração fiscal será lançado em Brusque no próximo dia 10 de março. Com isso, os procedimentos de escrituração fiscal e emissão de notas fiscais terão algumas mudanças elementares, como por exemplo, a segurança e a integração com outros sistemas, além das alterações visuais, pois o layout será novo.



As melhorias serão apresentadas online pela própria empresa fornecedora do software. As datas dos cursos são as seguintes:

– Para contabilidades e bancos: 10 e 25 de fevereiro, das 9h às 11h;

– Para emissores de nota fiscal eletrônica: 11 e 26 de fevereiro, das 9h às 11h.

No caso de emissão de nfs-e por sistema próprio, o curso será oferecido aos fornecedores nos dias 3 e 24 de fevereiro, das 9h às 11h.

O objetivo é levar a maior quantidade de informação possível aos interessados, de maneira clara e didática. “A Secretaria de Fazenda vem a público convidar os usuários do sistema de escrituração fiscal e nota fiscal para participarem desses cursos”, disse o diretor-geral da Secretaria de Fazenda, Felipe Fabiani. “Não sejam pegos de surpresa, participem do curso e se informem sobre a nova sistemática”, concluiu Felipe.

As inscrições já estão disponíveis no site da prefeitura.

