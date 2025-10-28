Prefeitura de Guabiruba abre credenciamento de estabelecimentos para o Festival Delícias de Natal

A Prefeitura de Guabiruba lançou o edital de credenciamento para participação de estabelecimentos no Festival Delícias de Natal 2025, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro. O evento integra a programação da Magia de Natal. A ação é realizada por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O credenciamento é voltado a pessoas jurídicas interessadas em explorar os espaços gastronômicos do festival, por meio de food trucks, trailers, carrinhos e barracas. Ao todo, serão disponibilizadas 11 vagas para a comercialização de alimentos e bebidas, abrangendo desde pratos salgados, doces e sobremesas até opções de bebidas e culinárias temáticas, como massas, risotos, crepes, sanduíches e cozinha oriental.

As empresas interessadas devem entregar os envelopes contendo a documentação e proposta de credenciamento até o dia 14 de novembro, às 17h, no Departamento de Compras e Licitações da prefeitura, localizado na rua Brusque, nº 344, Centro. A seleção seguirá os critérios previstos no Edital de Chamada Pública nº 04/2025, com prioridade para proponentes do município de Guabiruba em caso de empate.

Além de movimentar o setor gastronômico, o Festival Delícias de Natal tem como objetivo fortalecer o turismo e a economia loca. A estrutura contará com área coberta, decoração temática, apresentações culturais e opções para toda a família.

Segundo a secretária de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Clausia Regina Boos, o festival “é uma oportunidade para que nossos empreendedores apresentem seus produtos em um dos eventos mais aguardados do calendário de Natal, contribuindo para o fortalecimento da identidade gastronômica e turística de Guabiruba”.

O edital completo pode ser acessado aqui.

